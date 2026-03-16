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Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Noite de autógrafos contou com a presença de artistas e amigos do meio artístico
O ator, diretor e escritor Miguel Falabella lançou, na noite desta segunda-feira (16), um novo livro em São Paulo. A noite de autógrafos contou com a presença de artistas e amigos do meio artístico.
Durante o encontro, Falabella posou para fotos e autografou exemplares da obra. A publicação da Matrix Editora reúne criações de Miguel Falabella como autor de teatro. Atualmente, ele está no ar como Kasper na novela Três Graças.
Durante o encontro, Falabella posou para fotos e autografou exemplares da obra. A publicação da Matrix Editora reúne criações de Miguel Falabella como autor de teatro. Atualmente, ele está no ar como Kasper na novela Três Graças.
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