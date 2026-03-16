Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Celebridades

Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos

Noite de autógrafos contou com a presença de artistas e amigos do meio artístico

Mais artigos de O Dia
O Dia
Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Miguel Falabella lança livro em São Paulo e recebe famosos
Adriana Lessa
Publicidade
O ator, diretor e escritor Miguel Falabella lançou, na noite desta segunda-feira (16), um novo livro em São Paulo. A noite de autógrafos contou com a presença de artistas e amigos do meio artístico.

Durante o encontro, Falabella posou para fotos e autografou exemplares da obra. A publicação da Matrix Editora reúne criações de Miguel Falabella como autor de teatro. Atualmente, ele está no ar como Kasper na novela Três Graças.
 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]