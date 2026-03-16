Lívia Andrade passa por cirurgia após ser diagnosticada com neuralgia do trigêmeo - Reprodução / Instagram

Lívia Andrade passa por cirurgia após ser diagnosticada com neuralgia do trigêmeoReprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 18:28 | Atualizado 16/03/2026 18:29

Rio - A apresentadora Lívia Andrade, de 42 anos, passou por uma cirurgia no último domingo (15) após enfrentar uma crise de dor intensa provocada pela neuralgia do trigêmeo. A própria artista contou que o problema vinha se manifestando com episódios fortes e decidiu agir antes que a situação se agravasse.

A neuralgia do trigêmeo é caracterizada por uma dor crônica facial e afeta, especificamente, o nervo trigêmeo da face, responsável pela mastigação e sensibilidade. A condição é chamada de "pior dor do mundo" e pode perdurar por meses e ser incapacitante, ou seja, impedir o paciente de realizar suas atividades profissionais e sociais. O quadro é mais frequente em mulheres adultas, mas também pode afetar homens e idosos.



Antes do procedimento, Lívia relatou que buscou ajuda médica e realizou uma série de exames, que identificaram uma possível compressão no nervo. Esse tipo de alteração costuma ser um dos principais gatilhos da condição. “Eu tive algumas crises. Uma foi desesperadora, insuportável, e eu não permiti que chegasse à segunda porque me entupi de remédios”, disse.



A apresentadora também fez um alerta ao público sobre a importância do diagnóstico correto. “Você que tem a nevralgia do trigêmeo tem que procurar o médico especialista e fazer todos os exames. Porque você pode ter alguma coisa encostando no nervo, pode ser um cisto, um tumor, um dente, um monte de coisa, e você tem crises de nevralgia do trigêmeo. Os médicos encontraram um negócio ali que está encostando no trigêmeo. Me livrando do negócio, eu me livro da crise”, explicou.



Após a cirurgia, Lívia tranquilizou os fãs e demonstrou otimismo com a recuperação. “Já passei pelo procedimento cirúrgico. Está tudo certo. Acho que vai resolver. Espero não ter mais crises do trigêmeo”, declarou.

