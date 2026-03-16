Anitta grava clipe com Mayara Lima e ironiza ao rebater intolerância religiosa - Reprodução / X

Anitta grava clipe com Mayara Lima e ironiza ao rebater intolerância religiosaReprodução / X

Publicado 16/03/2026 14:13

Rio - Anitta divulgou, nas redes sociais, trechos de seu novo clipe, "Meia-Noite", faixa que integra o álbum "Equilibrium". No vídeo, publicado no último domingo (15), a artista aparece ao lado da rainha de bateria da Paraiso do Tuiuti Mayara Lima, em uma coreografia marcada por referências a religiões de matriz africana.



As imagens foram gravadas em Minas Gerais, em um cenário noturno com chão de terra e fogo ao redor. O figurino de Anitta também chama atenção: a cantora usa um contra-egum, acessório tradicional feito de palha, associado à proteção espiritual e ao equilíbrio energético.



O registro ganhou repercussão após ser compartilhado pelo portal Hugo Gloss. Nos comentários, Anitta reagiu as críticas envolvendo intolerância religiosa. "Tá repreendido", escreveu, em tom irônico.



“Meia-Noite” já havia sido apresentada ao público durante os shows do Ensaios da Anitta e traz, na letra, menções simbólicas à espiritualidade da artista. Em um dos trechos, ela canta: “Sumo na fumaça / É porque tem fogo na barra da minha saia / Bate o vento e o tempo fecha não me abala / Pemba e pimenta na ponta da minha fala”.

