Anitta grava clipe com Mayara Lima e ironiza ao rebater intolerância religiosaReprodução / X
As imagens foram gravadas em Minas Gerais, em um cenário noturno com chão de terra e fogo ao redor. O figurino de Anitta também chama atenção: a cantora usa um contra-egum, acessório tradicional feito de palha, associado à proteção espiritual e ao equilíbrio energético.
O registro ganhou repercussão após ser compartilhado pelo portal Hugo Gloss. Nos comentários, Anitta reagiu as críticas envolvendo intolerância religiosa. "Tá repreendido", escreveu, em tom irônico.
“Meia-Noite” já havia sido apresentada ao público durante os shows do Ensaios da Anitta e traz, na letra, menções simbólicas à espiritualidade da artista. Em um dos trechos, ela canta: “Sumo na fumaça / É porque tem fogo na barra da minha saia / Bate o vento e o tempo fecha não me abala / Pemba e pimenta na ponta da minha fala”.
Anitta e Mayara Lima dançando a coreografia “MEIA NOITE”, de Anitta. pic.twitter.com/7IGChmEpgm— UpdateCharts (@updatecharts) March 16, 2026
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