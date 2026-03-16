Sabrina Sato se surpreende ao flagrar mistura inusitada feita pela filha Zoe - Reprodução Instagram

Sabrina Sato se surpreende ao flagrar mistura inusitada feita pela filha ZoeReprodução Instagram

Publicado 16/03/2026 22:51

Rio - Sabrina Sato divertiu os seguidores ao compartilhar um momento curioso envolvendo a filha, Zoe, de 7 anos. A apresentadora publicou nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (16), um vídeo mostrando a combinação gastronômica diferente escolhida pela menina.

Nas imagens, Zoe aparece comendo pepino acompanhado de sorvete de chocolate. Ao ver a mistura, Sabrina reage surpresa e comenta a situação enquanto grava.

“É a única pessoa que eu conheço que come pepino tomando sorvete”, disse a apresentadora, pouco antes de a filha mergulhar o pepino no sorvete já derretido.

A reação da mãe continuou divertida. “Não, Zoe! Você está brincando, né? Você é uma banguelinha engraçada”, disse Sabrina.

Sem se preocupar com o estranhamento da mãe, Zoe apenas respondeu com expressões de satisfação e um “hmm”, demonstrando que aprovou a combinação diferente.