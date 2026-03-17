Bruna Marquezine e Lázaro Ramos voltam ao Brasil após o Oscar - Victor Chapetta/Brazil News

Bruna Marquezine e Lázaro Ramos voltam ao Brasil após o OscarVictor Chapetta/Brazil News

Publicado 17/03/2026 09:58 | Atualizado 17/03/2026 11:49

Rio - A atriz Bruna Marquezine e o ator Lázaro Ramos desembarcaram no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, após acompanharem de perto a cerimônia do Oscar 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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Marquezine, de 30 anos, apostou em um visual discreto para a viagem, usando calça jeans, blusa branca, casaco longo e óculos escuros. Com várias malas, a atriz chamou atenção no saguão e, ao perceber a presença de fotógrafos, acenou de forma simpática. Durante sua passagem pelos Estados Unidos, ela também aproveitou momentos de lazer ao lado do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, com quem foi vista em um passeio por Malibu.



Já Lázaro Ramos, que esteve no evento como convidado de Wagner Moura, retornou ao Brasil após compartilhar nas redes sociais bastidores e impressões da maior premiação do cinema mundial. Sorridente, o ator também acenou para os paparazzi ao desembarcar. Ele usava uma camisa com uma imagem emblemática do futebol, retratando o encontro entre Pelé e Eusébio.



A edição deste ano do Oscar foi marcada por uma participação brasileira de destaque, com cinco indicações, incluindo a de Melhor Ator para Wagner Moura, por seu trabalho em “O Agente Secreto”. Apesar da torcida, o prêmio acabou ficando com Michael B. Jordan, e o longa não levou estatuetas.

