Rio - A apresentadora Ticiane Pinheiro deu início ao processo de mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aos 49 anos, ela mostrou nas redes sociais registros dentro de um caminhão de transporte e imagens dos móveis já embalados.
A decisão marca uma nova fase pessoal e profissional. A ida para a capital fluminense se conecta diretamente com a rotina do marido, o jornalista César Tralli, que assumiu a bancada do "Jornal Nacional" após a saída de William Bonner no fim do ano passado.
Nos últimos meses, Ticiane manteve uma rotina dividida entre as duas cidades. Desde 2015, ela estava à frente do programa "Hoje em Dia", da Record, em São Paulo, mas deixou a emissora em dezembro. Agora, a apresentadora se prepara para um novo momento na carreira após assinar contrato com a TV Globo. Entre os projetos confirmados, está a participação em um reality show do Globoplay.
A mudança definitiva da família, no entanto, não ocorre agora. "Me mudo no fim de junho, quando termina o ano escolar das meninas”, contou a apresentadora recentemente no stories do Instagram. A decisão leva em conta o calendário da escola internacional frequentada pelas filhas.
Mãe de Manuella, do casamento com Tralli, e de Rafaella, de 16 anos, fruto da relação com Roberto Justus, Ticiane explicou como será a nova dinâmica familiar. "Rafa vai estar comigo no Rio nos finais de semana e feriados", afirmou, na ocasião.