De biquíni, Deborah Secco curte passeio de lancha - Reprodução / Instagram

De biquíni, Deborah Secco curte passeio de lanchaReprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 13:50

Rio - Deborah Secco, de 46, curtiu passeio de lancha, neste domingo (15). Através das redes sociais, a atriz compartilhou compilado de registros do momento de descanso. A artista não revelou o local.

fotogaleria

"Domingo no mar", escreveu Deborah na legenda da publicação. Para aproveitar o dia ensolarado, vestiu biquíni no modelo cortininha e com estampa floral, além de se proteger das altas temperaturas com óculos escuros.

Além de renovar o bronzeado, posou para cliques. A atriz se divertiu ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos. A menina é fruto do antigo relacionamento com Hugo Moura.

Internautas não pouparam elogios. "Maravilhosa", comentou uma admiradora. "Gata demais e muito linda", exaltou um seguidor. "Que gatinha. Você é um arraso", disse um fã. "Linda demais", opinou outra pessoa.