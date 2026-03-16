Lázaro Ramos - Reprodução de vídeo

Lázaro RamosReprodução de vídeo

Publicado 16/03/2026 07:07

"Para mim, o resumo disso aqui é uma cerimônia de amor. Amor por esse amigo irmão e amor pelo cinema brasileiro. Que bom que a gente estava aqui junto. Estou tão feliz! Vou dar um abração nele aqui agora. Fiquei muito feliz de ter compartilhado isso", disse Lázaro no vídeo.

Em sua rede social, o artista, ainda, mostrou que ficou próximo à Bruna Marquezine na cerimônia e elogiou a atriz. "Vou filmar você, que adorei da gente estar junto. Ai, que linda", afirmou ele.