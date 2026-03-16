Lázaro RamosReprodução de vídeo
PERFEITA! Bruna Marquezine via Lázaro Ramos na cerimônia do #Oscars pic.twitter.com/apPudTls3c— Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) March 16, 2026
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Protagonista de 'O Agente Secreto' não conquistou a estatueta de 'Melhor Ator' na cerimônia
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Internautas tomaram atitude após filme 'O Agente Secreto' e o protagonista, Wagner Moura, serem superados em todas as categorias que concorriam
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Ator levou a melhor por sua atuação no filme 'Uma Batalha Após a Outra'
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