Lázaro RamosReprodução de vídeo

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Rio - Lázaro Ramos acompanhou de pertinho à cerimônia do Oscar, em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste domingo (15), e falou sobre a experiência de estar na premiação, em uma publicação feita no Instagram Stories. Apesar do amigo de longa data, Wagner Moura, não ganhar como "Melhor Ator" e "O Agente Secreto" não conquistar nenhuma estatueta, o ator demonstrou felicidade de estar no local e com mais um feito do cinema brasileiro. 
"Para mim, o resumo disso aqui é uma cerimônia de amor. Amor por esse amigo irmão e amor pelo cinema brasileiro. Que bom que a gente estava aqui junto. Estou tão feliz! Vou dar um abração nele aqui agora. Fiquei muito feliz de ter compartilhado isso", disse Lázaro no vídeo. 
Em sua rede social, o artista, ainda, mostrou que ficou próximo à Bruna Marquezine na cerimônia e elogiou a atriz. "Vou filmar você, que adorei da gente estar junto. Ai, que linda", afirmou ele.