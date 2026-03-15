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Prestes a lançar álbum, Luísa Sonza grava na Avenida Paulista
Primeiro single do projeto, 'Telefone', chega às plataformas digitais nesta terça-feira (17)
Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, gravou na Avenida Paulista, em São Paulo, neste sábado (14), imagens de divulgação do novo álbum, "Paraíso Brutal", que será lançado nas plataformas digitais no dia 7 de abril. Já o primeiro single do projeto, "Telefone", estreia nesta terça (17).
Através dos stories do Instagram, a cantora mostrou os bastidores. Segurando cartazes com datas de lançamento e nomes do álbum e single, ela gravou na movimentada avenida, em frente ao Teatro Municipal e em mais locais da cidade paulistana. "Primeiro lugar já foi e agora estamos indo para outro".
Luísa estava acompanhada da cachorra de estimação, Gisele Pinscher. "Gisele já fez amigos novos no primeiro local", escreveu a cantora, ao mostrar que tirou foto com uma admiradora - que também estava com o pet - junto com a cadelinha. A artista atendeu mais fãs. Durante a gravação, foi clicada segurando cerveja.
A artista vestiu alguns looks. O primeiro foi composto por jaqueta vinho, short, meia-calça e sapato de bico fino. Já no outro, usou blusa com estampa de lingerie. Ela, ainda, surgiu com blusa vermelha. O visual marcante também ficou por conta da maquiagem, com olho preto esfumado. Gisele também contou com uma produção especial, esbanjando fofura vestindo roupinha com estampa de onça.
A dona do hit "Penhasco" também divertiu os fãs ao reproduzir o meme viral durante a divulgação. A brincadeira, reproduzida por ela, consiste em gritar com um grupo, e, quando ele olhar, 'congelar' o vídeo como se as pessoas estivessem "obcecados", com som de "Obsessed", sucesso de Mariah Carey. Nessa versão, Luísa colocou a música "Paraíso Brutal".
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