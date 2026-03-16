Wagner Moura - Reprodução / Instagram

Wagner MouraReprodução / Instagram

Publicado 16/03/2026 06:56

Rio - Internautas 'invadiram' o perfil das redes sociais do Oscar 2026, na madrugada desta segunda-feira (16), após o filme "O Agente Secreto" e o protagonista, Wagner Moura, serem superados em todas as categorias que concorria. Os comentários, em tom de 'protesto', detonaram as escolhas do júri da premiação.

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"Simplesmente um roubo!!! Oscar sendo Oscar", escreveu um brasileiro. "Faltou 'O Agente Secreto", comentou um usuário do Instagram. "Para mim o Wagner [Moura] é melhor", disse um admirador do ator. "Vocês estão 'lascados' na nossa mão", disparou um espectador da premiação.

"Continuamos sendo roubados. Até quando?", questionou um internauta. "Queremos recontagem dos votos", reivindicou um seguidor. "Wagner, tesouro, não se misture com essa gentalha", brincou uma pessoa, mencionando a frase de dona Florinda (Florinda Meza) no seriado "Chaves" (1973-1980).

"Na minha cabeça o Oscar é nosso e ponto final", disse um usuário das redes sociais. "O que esperar de uma premiação preconceituosa e xenofóbica?", detonou uma internauta. "Uma grande palhaçada", opinou outra pessoa. "Vocês [Oscar] não entendem nada de cinema", expressou mais alguém.

Oscar 2026

Na 98ª cerimônia que aconteceu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (15), "O Agente Secreto" concorreu a "Melhor Filme", mas foi superado por "Uma Batalha Após a Outra". O longa também disputou "Melhor Elenco" - categoria inédita -, e a estatueta também ficou com "Uma Batalha Após a Outra".

Já em "Melhor Filme Internacional", o Brasil levou a pior contra "Valor Sentimental", representante da Noruega. Wagner foi desbancado por Michael B. Jordan, protagonista de "Pecadores". O Brasil também não levou o prêmio de "Melhor Fotografia", com Adolpho Veloso, que concorreu com a produção norte-americana, "Sonhos de Trem".