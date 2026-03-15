Publicidade
Luan Santana apresenta novo show em São Paulo
Cantor reuniu alguns dos maiores sucessos da carreira com o projeto 'Registro Histórico'
Rio - Luan Santana, de 35 anos, apresentou a segunda noite do novo show, "Registro Histórico", no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (14). Com ingressos esgotados, o cantor emocionou os fãs com o projeto que reúne alguns dos maiores sucessos da carreira.
"Obrigado por viverem o 'Registro Histórico' comigo de forma tão intensa. A entrega de vocês é o que me fez chegar até aqui", agradeceu o sertanejo, através de uma publicação no Instagram. No show, Luan resgatou muitos hits, incluindo as canções "Meteoro", "Te Vivo", "Nega", "Você Não Sabe O Que É Amor", "Acordando o Prédio", "Chuva de Arroz" e mais.
Luan estreou o show no mesmo local, nesta sexta-feira (13). O cantor vai apresentar o projeto em várias cidades brasileiras, além da Flórida, nos Estados Unidos. No Rio, ele fará show no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste, no dia 16 de maio. O audiovisual do projeto já está disponível nas plataformas digitais com 22 faixas.
Celebridades
Sabrina Sato e Nicolas Prattes aproveitam passeio de jet ski juntinhos
Apresentadora compartilhou registros em clima de romance com o marido nas redes sociais, neste sábado (14)
Celebridades
Prestes a lançar álbum, Luísa Sonza grava na Avenida Paulista
Primeiro single do projeto, 'Telefone', chega às plataformas digitais nesta terça-feira (17)
Celebridades
Luan Santana apresenta novo show em São Paulo
Cantor reuniu alguns dos maiores sucessos da carreira com o projeto 'Registro Histórico'
Celebridades
Virginia Fonseca posa aos beijos com Vini Jr. e se declara
'Te amo tanto', escreveu a influenciadora digital
Celebridades
Lucas Guedez se pronuncia sobre acusações de abandono de cachorra
'Grande mentira e essa pessoa já está sendo processada', disse o influenciador digital
Celebridades
Vídeo! Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram em Los Angeles para Oscar 2026
Protagonista de 'O Agente Secreto' será acompanhado pelo amigo na premiação, que acontece neste domingo (15)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.