Kleber Mendonça Filho na cerimônia do Oscar - AFP

Kleber Mendonça Filho na cerimônia do OscarAFP

Publicado 16/03/2026 05:48 | Atualizado 16/03/2026 08:17

Obrigado Brasil



Pronto para o próximo — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) March 16, 2026

O diretor recebeu o carinho dos internautas. "Fizeram história, Kleber!", afirmou um usuário da rede social. "Kleber, você foi espetacular nessa campanha, com Waguinho e todo elenco. Nos presenteou com Tânia Maria. O oscar que não tem vocês e o molho baiano. Você me fez ter orgulho de ser brasileira e do nosso cinema mais uma vez. Muito axé pra vocês. Ganhadores do nosso coração!", disse outro.

"Muito orgulho de vocês todos, fizeram história e vão continuar fazendo! Obrigado por tudo Kleber, Wagner e toda a equipe do filme! Nosso país ainda tem muitas histórias lindas pra contar, e mostrar pro mundo a força do nosso cinema e da nossa cultura, vocês são muito maiores!", comentou uma terceira pessoa.

Na mesma rede social, Kleber vibrou com a presença das pessoas próximo ao Cinema São Luiz, destaque no longa, onde teve a transmissão da premiação, com direito a festa e tapete vermelho. "Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a Cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o Cinema!".

Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a Cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o Cinema! — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) March 16, 2026

"O Agente Secreto" concorreu a Melhor Filme , mas a estatueta ficou com "Uma Batalha Após a Outra". O filme também disputou Melhor Elenco - categoria estreante em 2026, mas também foi superado por "Uma Batalha Após a Outra". Em Melhor Filme Internacional, o Brasil perdeu para "Valor Sentimental", representante da Noruega.

Wagner Moura foi desbancado por Michael B. Jordan, de "Pecadores", na categoria "Melhor Ator". O país também não levou o prêmio de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso, que concorreu com "Sonhos de Trem".