Kleber Mendonça Filho na cerimônia do OscarAFP

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Rio - Diretor de "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho usou o X, antigo Twitter, na madrugada desta segunda-feira (16), para agradecer o apoio dos brasileiros apesar do filme não conquistar nenhuma das categorias que disputava no Oscar. "Obrigado, Brasil. Pronto para o próximo", escreveu ele.
O diretor recebeu o carinho dos internautas. "Fizeram história, Kleber!", afirmou um usuário da rede social. "Kleber, você foi espetacular nessa campanha, com Waguinho e todo elenco. Nos presenteou com Tânia Maria. O oscar que não tem vocês e o molho baiano. Você me fez ter orgulho de ser brasileira e do nosso cinema mais uma vez. Muito axé pra vocês. Ganhadores do nosso coração!", disse outro. 
"Muito orgulho de vocês todos, fizeram história e vão continuar fazendo! Obrigado por tudo Kleber, Wagner e toda a equipe do filme! Nosso país ainda tem muitas histórias lindas pra contar, e mostrar pro mundo a força do nosso cinema e da nossa cultura, vocês são muito maiores!", comentou uma terceira pessoa. 
Na mesma rede social, Kleber vibrou com a presença das pessoas próximo ao Cinema São Luiz, destaque no longa, onde teve a transmissão da premiação, com direito a festa e tapete vermelho. "Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a Cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o Cinema!". 
"O Agente Secreto" concorreu a Melhor Filme, mas a estatueta ficou com "Uma Batalha Após a Outra". O filme também disputou Melhor Elenco - categoria estreante em 2026, mas também foi superado por "Uma Batalha Após a Outra". Em Melhor Filme Internacional, o Brasil perdeu para "Valor Sentimental", representante da Noruega.
Wagner Moura foi desbancado por Michael B. Jordan, de "Pecadores", na categoria "Melhor Ator". O país também não levou o prêmio de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso, que concorreu com "Sonhos de Trem".
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Kleber Mendonça Filho na cerimônia do Oscar
Kleber Mendonça Filho
Kleber Mendonça Filho
Diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho e a produtora francesa Emilie Lesclaux no Oscar
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