Vídeo! Michael B. Jordan comemora conquista do Oscar em rede de fast food - Reprodução de vídeo / X

Vídeo! Michael B. Jordan comemora conquista do Oscar em rede de fast foodReprodução de vídeo / X

Publicado 16/03/2026 07:59

Rio - Após vencer o Oscar de "Melhor Ator" com o filme "Pecadores" , Michael B. Jordan comemorou a conquista numa rede de fast food nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira (16). Em registros viralizados nas redes sociais, o artista recebeu o carinho dos fãs, segurando a estatueta. Vídeo!

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Enquanto esperava os lanches no balcão do restaurante, o ator distribuiu autógrafos para os funcionários em guardanapos. O artista também posou para cliques sorridente, enquanto era ovacionado por admiradores. Michael estava usando a mesma roupa do evento, indicando que foi para a lanchonete logo após deixar a premiação.

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O protagonista de "Pecadores" levou a melhor na categoria, desbancando Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke Blue Moon, além do brasileiro, Wagner Moura (O Agente Secreto).

O longa estrelado por Wagner também disputava como "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". No entanto, não conquistou estatuetas. O Brasil também levou a pior em "Melhor Fotografia", com Adolpho Veloso, que concorreu com a produção norte-americana, "Sonhos de Trem". O vencedor, inclusive, foi "Pecadores".

