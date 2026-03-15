Michael B. Jordan vence categoria de Melhor Ator no Oscar 2026AFP
Michael B. Jordan vence Wagner Moura e leva Oscar de Melhor Ator
Artista interpretou irmãos gêmeos na produção
'Uma Batalha Após a Outra' leva Oscar de Melhor Filme
Longa, estrelado por Wagner Moura, ficou sem estatuetas
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Situação aconteceu pela sétima vez na premiação
'Uma Batalha Após a Outra' supera 'O Agente Secreto' e leva Oscar de Melhor Elenco
Categoria é estreante na premiação
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