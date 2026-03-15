Michael B. Jordan vence categoria de Melhor Ator no Oscar 2026 - AFP

Michael B. Jordan vence categoria de Melhor Ator no Oscar 2026AFP

Publicado 15/03/2026 23:25 | Atualizado 16/03/2026 00:17

Rio - Não foi dessa vez! Michael B. Jordan levou a melhor e superou o brasileiro Wagner Moura na categoria de Melhor Ator no Oscar, neste domingo (15). Jordan é o astro da produção "Pecadores.

O thriller de terror sobrenatural acompanha dois irmãos gêmeos que tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar, mas se deparam com um mal ainda maior à espreita.

O Brasil fez história ao concorrer em cinco categorias, quatro delas com o "O Agente Secreto", no entanto, ficou sem estatuetas.