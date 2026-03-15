Autumn Durald Arkapaw recebeu a estatueta de Melhor Fotografia por 'Pecadores'AFP
Autumn Durald Arkapaw, primeira mulher negra a ser indicada na categoria, recebeu a estatueta na cerimônia, na noite deste domingo (15), em Los Angeles.
No thriller de terror sobrenatural, dois irmãos gêmeos que tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar, mas se deparam com um mal ainda maior à espreita.
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