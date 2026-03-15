Autumn Durald Arkapaw recebeu a estatueta de Melhor Fotografia por 'Pecadores' - AFP

Autumn Durald Arkapaw recebeu a estatueta de Melhor Fotografia por 'Pecadores'AFP

Publicado 15/03/2026 23:04 | Atualizado 16/03/2026 00:29

Rio - Embora “O Agente Secreto” não estivesse concorrendo à categoria de Melhor Fotografia, o Brasil estava representado por Adolpho Veloso em “Sonhos de Trem”. No entanto, o longa foi superado por “Pecadores”.