'Valor Sentimental' vence 'O Agente Secreto' em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026 - AFP

'Valor Sentimental' vence 'O Agente Secreto' em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026AFP

Publicado 15/03/2026 23:08 | Atualizado 16/03/2026 00:11

Rio - “Valor Sentimental” venceu na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2026, na noite deste domingo (15). O longa brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi um dos concorrentes.

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O drama norueguês, de Joachim Trier, acompanha as irmãs Nora e Agnes em um reencontro com o pai, Gustav, um renomado e excêntrico cineasta que desapareceu há muito tempo. Ele tenta se reaproximar das filhas e oferece a Nora o papel principal de seu novo filme. O drama norueguês, de Joachim Trier, acompanha as irmãs Nora e Agnes em um reencontro com o pai, Gustav, um renomado e excêntrico cineasta que desapareceu há muito tempo. Ele tenta se reaproximar das filhas e oferece a Nora o papel principal de seu novo filme.

Ao todo, "O Agente Secreto" fez história ao disputar quatro categorias, no entanto, não levou estatuetas para casa.

O Brasil também concorreu em Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso, por "Sonhos de Trem". A categoria foi vencida por Autumn Durald Arkapaw, que se tornou a primeira mulher a conquistar o prêmio, com "Pecadores".