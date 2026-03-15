'Uma Batalha Após a Outra' é o Melhor Filme do Oscar 2026 - AFP

'Uma Batalha Após a Outra' é o Melhor Filme do Oscar 2026AFP

Publicado 15/03/2026 23:38 | Atualizado 16/03/2026 00:23

Rio - “Uma Batalha Após a Outra” venceu o Oscar 2026 de Melhor Filme, na noite deste domingo (15).

Protagonizado por Leonardo DiCaprio e baseado no livro “Vineland”, o longa de ação e comédia, conta a história de Bob Ferguson, um ex-revolucionário que larga a aposentadoria depois de 16 anos quando sua filha adolescente é sequestrada pelo arqui-inimigo Coronel Lockjaw.

O Brasil concorreu em cinco categorias, quatro delas com "O Agente Secreto", mas ficou sem estatuetas.