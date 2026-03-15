'The Singers' e 'Two People Exchanging Saliva' empatam na categoria Melhor Curta-Metragem do Oscar - AFP / AFP

'The Singers' e 'Two People Exchanging Saliva' empatam na categoria Melhor Curta-Metragem do OscarAFP / AFP

Publicado 15/03/2026 21:44 | Atualizado 15/03/2026 21:47

Rio - Os amantes de cinema foram surpreendidos, na noite deste domingo (15), com um empate no Oscar 2026. Neste ano, a Academia não chegou a um acordo e “The Singers” e “Two People Exchanging Saliva” levaram as estatuetas de Melhor Curta-Metragem.

Assim que abriu o envelope para revelar o vencedor, o apresentador Kumail Nanjiani anunciou o empate e chamou os primeiros vencedores (The Singers) para discursarem no palco. Em seguida, o segundo premiado (“Two People Exchanging Saliva”) foi revelado.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que isto acontece, mas sim a sétima. Em 1932, Fredric March e Wallace Beery empataram na categoria de Melhor Ator. A situação mais recente tinha acontecido em 2013, quando “Zero Dark Thirty” e “Skyfall” venceram a categoria de Melhor Edição de Som.

Relembre os empates do Oscar

1932: Melhor Ator (Fredric March e Wallace Beery);

1950: Melhor Documentário de Curta-metragem ("A Chance to Live" e "So Much for So Little");

1969: Melhor Atriz (Katharine Hepburn e Barbra Streisand);

1987: Melhor Documentário ("Artie Shaw: Time Is All You’ve Got" e "Down and Out in America");

1995: Melhor Curta-metragem ("Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life" e "Trevor");

2013: Melhor Edição de Som ("Zero Dark Thirty" e "Skyfall").