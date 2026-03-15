Cassandra Kulukundis, diretora de elenco de 'Uma batalha após a outra', recebe Oscar - AFP

Cassandra Kulukundis, diretora de elenco de 'Uma batalha após a outra', recebe OscarAFP

Publicado 15/03/2026 21:10





Baseado no livro “Vineland”, o longa de ação e comédia ácida, conta a história de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário que larga a aposentadoria depois de 16 anos quando sua filha adolescente é sequestrada pelo arqui-inimigo Coronel Lockjaw. Rio - “Uma Batalha Após a Outra” foi o vencedor de Melhor Elenco do Oscar 2026 , na noite deste domingo (15). A categoria, estreante na premiação, era disputada pelo longa brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. Cassandra Kulukundis, responsável pela seleção, foi quem recebeu a estatueta.Baseado no livro “Vineland”, o longa de ação e comédia ácida, conta a história de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário que larga a aposentadoria depois de 16 anos quando sua filha adolescente é sequestrada pelo arqui-inimigo Coronel Lockjaw.

Para anunciar a categoria, um representante de cada filme indicado, inclusive o ator brasileiro Wagner Moura, subiu ao palco para homenagear os responsáveis pela seleção dos elencos.