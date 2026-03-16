Ator e cineasta Sean Penn

Rio - O ator americano Sean Penn venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante, por sua atuação como o coronel Steven Lockjaw no filme "Uma Batalha Após a Outra", neste domingo (16). Ele, entretanto, não compareceu à premiação em Los Angeles, nos Estados Unidos. O motivo da ausência não foi revelado. 
"Ele não pôde estar aqui. Ou não quis estar aqui. Então aceitarei o prêmio em seu nome", brincou o ator Kieran Culkin após anunciar a vitória de Penn. De acordo com o "The New York Times", o artista não esteve na premiação devido a uma viagem para a Ucrânia. 
Na categoria deste ano, o artista levou a melhor na disputa com Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra), Delroy Lindo (Pecadores), Jacob Elordi (Frankenstein) e Stellan Skarsgard (Valor Sentimental). 
Esta é a sexta indicação de Sean Penn no Oscar e sua terceira vitória. Ele foi premiado como Melhor Ator em 2004, por "Sobre Meninos e Lobos", e, em 2009, por "Milk: A Voz da Igualdade". 
 
 