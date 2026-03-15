Virginia Fonseca e Vini Jr.Reprodução / Instagram

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Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou nas redes sociais, na noite deste sábado (14), um compilado de registros em clima de romance com o namorado, Vini Jr., de 25, na Espanha. A influenciadora digital, ainda, se declarou para o atacante do Real Madrid.
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Virginia Fonseca posa aos beijos com Vini Jr. e se declara - Reprodução / Instagram
Virginia e Vini Jr. posam juntinhos para clique - Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca são clicados juntinhos - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução / Instagram
"Te amo tanto", escreveu a empresária na legenda da publicação. Na sequência de fotos, o casal posou coladinho e aos beijos. Virginia apostou num look ousado, composto por lingerie preta à mostra. Ela contou que completou o visual com alguns itens do namorado: "Bermuda, jaqueta, colares e cinto do meu gato [risos]. Patrocinou o look hoje", brincou ela.
Nos comentários da publicação, o jogador de futebol retribuiu a declaração. "Te amo muito", disse o atleta. O casal aproveitou a noitada com motivos para comemorar. Mais cedo deste mesmo dia, o Real Madrid venceu o Elche por 4x0. A influenciadora acompanhou o jogador e torceu por ele na arquibancada.
Virginia e Vini oficializaram o namoro em outubro do ano passado. Os boatos da relação surgiram em julho. Esse é o primeiro relacionamento que Virginia assumiu desde que terminou o casamento com o cantor Zé Felipe, em maio de 2025. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.