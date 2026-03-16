Estátua de cera de Ratinho é inaugurada em museuReprodução de vídeo / Instagram
Ratinho é homenageado com estátua de cera em museu
Apresentador compartilhou registros da inauguração nas redes sociais, neste domingo (15)
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