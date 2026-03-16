Estátua de cera de Ratinho é inaugurada em museu - Reprodução de vídeo / Instagram

Estátua de cera de Ratinho é inaugurada em museuReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/03/2026 10:12

Rio - Ratinho, de 70 anos, foi homenageado com estátua de cera no museu do Dreams Park Show, em Foz do Iguaçu, Paraná. Através das redes sociais, neste domingo (15), o apresentador compartilhou registros da inauguração e agradeceu.

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"30 anos de televisão e uma das homenagens mais bonitas da minha vida. Obrigado ao Dreams Park Show, em Foz do Iguaçu, e a todos que participaram da inauguração da minha estátua de cera", escreveu o apresentador do "Programa do Ratinho", do SBT, na legenda da publicação.

A inauguração aconteceu no palco, em que o próprio comunicador tirou um pano que cobria a estátua, para apresentá-la ao público. "Ficou parecido?", perguntou Ratinho para a plateia, que respondeu com gritos e aplausos.

O museu de cera conta com estátuas de mais personalidades, como Chico Anysio, Renato Aragão, Mussum, Whoopi Goldberg, Leonel Messi, Rainha Elizabeth (1926-2022), Marilyn Monroe (1926-1962) e mais.