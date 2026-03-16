Wagner Moura - AFP

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Publicado 16/03/2026 09:13 | Atualizado 16/03/2026 14:00

Rio - Os famosos utilizaram as redes sociais, na noite deste domingo (15), para exaltar a presença do Brasil na 98ª edição do Oscar. As personalidades celebraram a participação nacional, com cinco indicações ao todo. No entanto, ficaram sem estatuetas.

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"Foi lindo ver o cinema brasileiro mais uma vez entre os melhores do mundo. Que a cultura continue como motivo de orgulho e reflexão", escreveu a jornalista Fátima Bernardes, ao compartilhar o cartaz do filme "O Agente Secreto", principal aposta brasileira.

Flávia Alessandra mostrou que assistiu a premiação. No fim, a intérprete da vilã Sandra na novela "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo, que teve o último capítulo exibido na sexta (13), elogiou: "Foi lindo". A atriz, ainda, celebrou quando Wagner Moura apresentou uma das categorias.

Mais tarde do mesmo dia, Flávia reforçou: "Tivemos, sim, a vitória do nosso cinema!!! Quatro indicações ao Oscar com menor orçamento entre os indicados. Cinema lotado mesmo depois de sair no streaming. Muitos prêmios em festivais do mundo todo. Trajetória linda! É o nosso cinema sendo celebrado e reconhecido... mais uma vez".

Intérprete de Rubens Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", Selton Mello também celebrou a campanha brasileira no Oscar. O ator recordou, inclusive, os troféus que a produção conquistou em outras premiações internacionais:

"Cannes, Globo de Ouro, infinitos prêmios. Levando mais uma vez o Brasil para o topo. Viva Kleber [Mendonça Filho], viva Wagner [Moura]. Viva toda equipe e todo o elenco. Viva especialmente Emilie Lesclaux, a produtora", escreveu o artista, no Threads.

Gil do Vigor acompanhou a cerimônia com muita torcida. Quando o Brasil não ganhou, o ex-BBB lamentou: "Fiquei indignado mesmo. Não sei perder, não. Fiquei revoltado". No entanto, ponderou, destacando a conquista. "Mas brincadeiras à parte, acho que temos que exaltar, sim, o cinema brasileiro", iniciou o integrante do "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga.

Em seguida, Gil recordou que em 2025, o filme dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres também foi indicado. "É o segundo ano consecutivo que nós tivemos indicação ao Oscar. Tivemos um trabalho muito bem feito. Um trabalho, realmente, de muita gente".

"A gente tem que valorizar e exaltar os que venceram, obviamente... a gente gostaria de ter levado pelo menos um dos cinco. Mas ainda assim, mostra que o Brasil está muito à frente. Está avançando. Precisamos continuar incentivando e apoiando o nosso cinema. Vamos lá, vamos comprar nosso ingresso. Vamos assistir, exaltar e aplaudir, porque isso faz a diferença. Eu acho que temos que valorizar, não só nesse ano, e na época de Oscar, mas todo o ano. Porque cinema é arte. E arte e cultura transformam vidas", concluiu.

Oscar 2026

Na 98ª cerimônia que aconteceu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (15), "O Agente Secreto" concorreu a "Melhor Filme", mas foi superado por "Uma Batalha Após a Outra". O longa também disputou "Melhor Elenco" - categoria inédita -, e a estatueta também ficou com "Uma Batalha Após a Outra".



Já em "Melhor Filme Internacional", o filme nacional levou a pior contra "Valor Sentimental", representante da Noruega. Wagner foi desbancado por Michael B. Jordan, protagonista de "Pecadores". O Brasil também não levou o prêmio de "Melhor Fotografia", com Adolpho Veloso, que concorreu com a produção norte-americana, "Sonhos de Trem". O vencedor, inclusive, também foi "Pecadores".

Oscar 2025

Já no Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" fez história ao conquistar, pela primeira vez, a estatueta de "Melhor Filme Internacional". O longa-metragem também foi indicado a "Melhor Filme" e "Melhor Atriz" (Fernanda Torres), mas foi desbancado, respectivamente, por "Anora" e Mikey Madison, protagonista desta mesma produção.