Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram em Los Angeles para Oscar 2026 - Reprodução de vídeo / Instagram

Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontram em Los Angeles para Oscar 2026Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/03/2026 07:51

Rio - Wagner Moura e Lázaro Ramos se encontraram em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, neste sábado (14). O vilão da novela "A Nobreza do Amor", da TV Globo, acompanhará o amigo no Oscar 2026, em que o protagonista concorre como "Melhor Ator" por "O Agente Secreto". Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem também disputa como "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco" (inédita). Vídeo!

"Que jet lag, eu bebi horrores. Fui beber até dia 16."



Lázaro Ramos e Wagner Moura se reencontrando em Los Angeles para o Oscar. pic.twitter.com/Qw9V5V2X4h — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 15, 2026

O reencontro foi marcado por muito carinho entre os amigos, com direito a abraços, beijos e conversa. "Que jet lag, eu bebi horrores", brincou Lázaro, na ocasião. O registro foi compartilhado nas redes sociais por Isadora Ruppert, que também atua no filme. "Que momento", legendou a atriz.

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O diretor e mais atores que integram o elenco, como Alice Carvalho, Thomás Aquino, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Laura Lufési e Robério Diógenes, também estiveram presentes, rumo à premiação. Intérprete de Dona Sebastiana, Tânia Maria não pôde viajar, mas um 'totem humano' da atriz está acompanhando o elenco.

A 98ª cerimônia acontecerá em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (15), e será transmitida pela TV Globo, após o "Fantástico", além dos canais pagos TNT e HBO Max. O Brasil conta, ainda com mais um indicação: para o diretor de fotografia Adolpho Veloso, na categoria de "Melhor Fotografia", pela produção norte-americana, "Sonhos de Trem".

Wagner e Lázaro

Os artistas se conheceram ainda na adolescência quando faziam teatro em Salvador, na Bahia. Desde então, criaram um forte laço de amizade. Wagner e Lázaro, inclusive, já trabalharam juntos em filmes, como "Cidade Baixa" (2005), "Saneamento Básico, O Filme" (2007) e "Ó Pai, Ó" (2007). Eles também são muito próximos de Vladimir Brichta.

'A Nobreza do Amor'

Lázaro também vive um momento especial na carreira. O artista interpreta seu primeiro vilão, Jendal, na novela "A Nobreza do Amor", que estreia na faixa das 18h da TV Globo, nesta segunda-feira (16). O folhetim, escrito por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, é estrelado por Duda Santos e Ronald Sotto.