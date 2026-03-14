Selton Mello recorda vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Às vésperas do Oscar 2026, Selton Mello recordou a vitória de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, na premiação no ano passado, na categoria "Melhor Filme Internacional". Através das redes sociais, neste sábado (14), o intérprete de Rubens Paiva compartilhou novos registros ao lado da colega de elenco, Fernanda Torres, que viveu Eunice Paiva.
fotogaleria
"As analógicas que guardei. 1 ano que o Oscar veio para as nossas mãos. Ainda estamos aqui", escreveu o ator, na legenda da publicação. Além da categoria que venceu, o longa-metragem foi indicado a "Melhor Filme" e "Melhor Atriz" (Fernanda Torres), mas foi desbancado, respectivamente, por "Anora" e Mikey Madison, protagonista desta mesma produção.
Na premiação deste ano, o Brasil concorre em cinco categorias. A 98ª cerimônia acontecerá em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (15), e será transmitida pela TV Globo, após o "Fantástico", além dos canais pagos TNT e HBO Max.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme "O Agente Secreto" concorre ao Oscar nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Wagner Moura, protagonista do longa, disputa a de "Melhor Ator". A quinta indicação brasileira foi para o diretor de fotografia Adolpho Veloso, na categoria de "Melhor Fotografia", pela produção norte-americana, "Sonhos de Trem".