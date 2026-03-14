Jojo Todynho e Thiago Gonçalves - Reprodução / X

Jojo Todynho e Thiago GonçalvesReprodução / X

Publicado 14/03/2026 09:08

Rio - Thiago Gonçalves se pronunciou pela primeira vez nos stories do Instagram, na noite desta sexta-feira (13), sobre o fim do namoro com Jojo Todynho. O Policial Militar disse que soube do término através das redes sociais. Ele, ainda, destacou que vive um momento delicado, após sofrer infarto na última semana

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"Hoje tomei conhecimento, por meio das redes sociais, de que o relacionamento que vivíamos chegou ao fim. Recebi essa notícia em um momento particularmente delicado da minha vida, enquanto me recupero de uma internação, o que naturalmente torna tudo ainda mais sensível", iniciou Thiago.



"Ainda assim, escolho olhar para trás com gratidão pelo tempo que compartilhamos, pelas experiências vividas e por tudo o que esse período representou. Algumas histórias não terminam da forma que imaginamos, mas isso não diminui o valor do que foi verdadeiro enquanto existiu".



Por fim, destacou que irá focar no cuidado com a saúde e pediu compreensão dos seguidores. "Sigo agora concentrado na minha recuperação, na minha saúde e nos próximos passos da minha vida, com serenidade e respeito por tudo o que ficou. Agradeço as mensagens de carinho e compreensão e conto com a empatia de todos".

Entenda

O fim do namoro foi confirmado pelo jornalista Leo Dias durante o programa "Melhor da Tarde", da Band, exibido mais cedo deste mesmo dia. Os dois, que iniciaram o relacionamento em fevereiro do ano passado, também deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram algumas publicações em que apareciam juntos.

Na última semana, Thiago sofreu um infarto e precisar ser levado às pressas para o Hospital Central da Polícia Militar, no Rio. Na ocasião, Jojo chegou a comentar publicamente sobre o estado de saúde do então namorado. De acordo com a cantora, o problema de saúde foi provocado por estresse. Ela, ainda, negou os rumores de que Thiago faria uso de anabolizantes.