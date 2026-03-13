Viih Tube mostra corpo definido em selfie fitness após perder 21 kg - Reprodução Instagram

Viih Tube mostra corpo definido em selfie fitness após perder 21 kgReprodução Instagram

Publicado 13/03/2026 22:31 | Atualizado 13/03/2026 22:40

Viih Tube tem chamado a atenção dos seguidores ao mostrar as transformações que viveu nos últimos meses. Cerca de um ano após o nascimento de Ravi, seu filho com Eliezer, a influenciadora voltou a compartilhar um registro exibindo o resultado das mudanças no corpo.

Nesta sexta-feira (13), ela publicou nos Stories uma selfie feita em frente ao espelho. Na imagem, aparece usando um macacão fitness, destacando o físico mais definido e os resultados do processo de emagrecimento.

Recentemente, Viih contou que atualmente pesa 61 kg, número que representa uma perda de 21 quilos ao longo do último ano. A ex-BBB tem dividido com o público diferentes etapas dessa transformação.

Além da redução de peso, a influenciadora também passou por alguns procedimentos estéticos que ajudaram a remodelar o corpo. Em junho do ano passado, ela realizou cirurgias como correção de hérnia umbilical e diástase, redução das mamas e lipoaspiração nas regiões das costas e dos braços.

Mãe de dois filhos — Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses — ambos do relacionamento com Eliezer, Viih Tube também se submeteu a uma abdominoplastia, procedimento indicado para retirar excesso de pele e gordura da região do abdômen e tratar a flacidez.

A influenciadora revelou ainda que decidiu retirar parte do silicone dos seios. Antes da mudança, as próteses tinham 320 ml.