Belo e Viviane Araujo em cena de Três GraçasReprodução Instagram
“Até lembra um certo casal dos anos 90, não é não, Consuelo?”, diz ele. A personagem de Viviane responde: “Não sei do que você está falando, Misael. E o que aconteceu de 2006 para trás, eu apaguei”. O personagem então retruca: “Que bom se fosse verdade, porque apagaria a mágoa que tem aí dentro”. Consuelo provoca mais uma vez: “Ih, lembrei de tudo e continuo não te querendo”. Assista:
Por incrível e estranho possa parecer , a sintonia de Viviane Araújo e Belo em cena é perfeita. #TrêsGraças— arianzin (@fcjupaivaecia) March 13, 2026
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Após a exibição da cena, Belo compartilhou o trecho nos Stories do Instagram e reagiu de forma bem-humorada, escrevendo: “Ai, ai, ai, Misael”. Nos comentários do vídeo que circulou nas redes, muitos internautas também entraram na brincadeira. “O melhor roteiro. Baseado em fatos reais”, escreveu um seguidor. "Por incrível e estranho possa parecer, a sintonia de Viviane Araújo e Belo em cena é perfeita", disse mais um.
Fora da ficção, Belo e Viviane Araujo viveram um relacionamento entre 1998 e 2007 e foram um dos casais mais comentados da década de 1990. A separação foi marcada por polêmicas e, depois do fim do namoro, a atriz preferiu evitar falar publicamente sobre o cantor.
Viviane também não participou do documentário produzido pelo Globoplay sobre a trajetória de Belo. Após o término com a atriz, o pagodeiro iniciou um relacionamento com Gracyanne Barbosa.
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