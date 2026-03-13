Belo e Viviane Araujo em cena de Três Graças - Reprodução Instagram

Belo e Viviane Araujo em cena de Três GraçasReprodução Instagram

Publicado 13/03/2026 18:56

Uma cena exibida na novela Três Graças chamou a atenção do público ao reunir Belo, de 51 anos, e sua ex-mulher, Viviane Araujo, de 50, em um diálogo cheio de indiretas. O momento, que rapidamente repercutiu nas redes sociais, levou muitos espectadores a brincarem que o roteiro parecia inspirado na história real do antigo casal.

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Na trama escrita por Aguinaldo Silva, o cantor interpreta Misael, que contracena com Consuelo, personagem vivida por Viviane. Durante a conversa, Consuelo comenta com Júnior que achou bonito vê-lo “de casalzinho”. Em seguida, Misael entra na conversa e faz referência a um relacionamento famoso dos anos 1990.



“Até lembra um certo casal dos anos 90, não é não, Consuelo?”, diz ele. A personagem de Viviane responde: “Não sei do que você está falando, Misael. E o que aconteceu de 2006 para trás, eu apaguei”. O personagem então retruca: “Que bom se fosse verdade, porque apagaria a mágoa que tem aí dentro”. Consuelo provoca mais uma vez: “Ih, lembrei de tudo e continuo não te querendo”. Assista:

Por incrível e estranho possa parecer , a sintonia de Viviane Araújo e Belo em cena é perfeita. #TrêsGraças



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Após a exibição da cena, Belo compartilhou o trecho nos Stories do Instagram e reagiu de forma bem-humorada, escrevendo: “Ai, ai, ai, Misael”. Nos comentários do vídeo que circulou nas redes, muitos internautas também entraram na brincadeira. “O melhor roteiro. Baseado em fatos reais”, escreveu um seguidor. "Por incrível e estranho possa parecer, a sintonia de Viviane Araújo e Belo em cena é perfeita", disse mais um.



Fora da ficção, Belo e Viviane Araujo viveram um relacionamento entre 1998 e 2007 e foram um dos casais mais comentados da década de 1990. A separação foi marcada por polêmicas e, depois do fim do namoro, a atriz preferiu evitar falar publicamente sobre o cantor.



Viviane também não participou do documentário produzido pelo Globoplay sobre a trajetória de Belo. Após o término com a atriz, o pagodeiro iniciou um relacionamento com Gracyanne Barbosa.