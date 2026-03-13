Ratinho se pronuncia após dizer que Erika Hilton 'não é mulher' - Reprodução / Instagram

Ratinho se pronuncia após dizer que Erika Hilton 'não é mulher'Reprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 14:28

Rio - A polêmica entre Ratinho e a deputada federal Erika Hilton ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (13). Após repercussão negativa, o apresentador decidiu se manifestar publicamente sobre a declaração feita durante seu programa no SBT.



Durante a edição exibida na quarta-feira (11), Ratinho criticou a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Ao comentar o tema, o comunicador afirmou: “Ela não é mulher, ela é trans”. A fala gerou forte reação nas redes sociais e provocou debate sobre transfobia.



Diante da repercussão, Ratinho publicou um vídeo no Instagram para comentar o caso. No registro, ele afirmou que sua fala teve caráter político e defendeu o direito de criticar representantes públicos. “Eu defendo a população trans, mas defendo também o direito de questionar quem governa”, declarou o apresentador. Em seguida, reforçou sua posição: “Crítica política, gente, não é preconceito, é jornalismo, e eu não vou ficar em silêncio”.



Do outro lado, Erika Hilton reagiu com medidas jurídicas. A parlamentar informou que protocolou um pedido de investigação no Ministério Público Federal. No documento, ela solicita a abertura de uma ação civil pública e pede indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.



A controvérsia também levou o SBT a se posicionar oficialmente. Em nota divulgada na quinta-feira (12), a emissora afirmou que as declarações do apresentador não representam a opinião institucional do canal.



“As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”, informou o comunicado.