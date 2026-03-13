Gracyanne Barbosa Lucas Ramos/Brazil News
A fala aconteceu enquanto Jordana conversava com Breno e explicava que se sente bem resolvida consigo mesma. Segundo a sister, conhecer o próprio corpo faz com que ela não dependa de outra pessoa para lidar com o desejo.
“Eu quero trabalhar, eu não sinto falta de sexo, não sinto falta de homem. Eu me resolvo sozinha, tenho vibrador, tenho minhas coisas, conheço meu corpo, então pra mim não é problema nenhum”, disse a participante do grupo Pipoca.
A declaração repercutiu nas redes sociais e recebeu um comentário de Gracyanne Barbosa. A musa fitness, que tornou público em janeiro o relacionamento com o piloto de drift Gabriel Cardoso, de 35 anos, afirmou que, apesar de também valorizar o autoconhecimento, acredita que dividir a intimidade com alguém pode ser ainda mais especial.
“Conheço meu corpo, aliás acho fundamental, me resolvo sozinha. Porém, na minha opinião, nada se compara a fazer amor, ter conexão, prazer, chegar lá beijando na boca e construir juntos. Não se trata de precisar, só de querer mesmo. Mas respeito, o que importa é ser feliz”, escreveu ela em uma página no Instagram.
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