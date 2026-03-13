Gracyanne Barbosa - Lucas Ramos/Brazil News

Gracyanne Barbosa Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 13/03/2026 18:16

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, comentou nesta sexta-feira (13) uma declaração feita por Jordana no BBB 26 sobre independência sexual. Durante uma conversa no reality, a participante afirmou que não sente falta de sexo nem de se relacionar com homens dentro da casa.



A fala aconteceu enquanto Jordana conversava com Breno e explicava que se sente bem resolvida consigo mesma. Segundo a sister, conhecer o próprio corpo faz com que ela não dependa de outra pessoa para lidar com o desejo.



“Eu quero trabalhar, eu não sinto falta de sexo, não sinto falta de homem. Eu me resolvo sozinha, tenho vibrador, tenho minhas coisas, conheço meu corpo, então pra mim não é problema nenhum”, disse a participante do grupo Pipoca.