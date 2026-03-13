Alex EscobarReprodução Instagram

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Rio - Alex Escobar operou os pólipos nas cordas vocais e compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira (13), os próximos passos para a sua recuperação. 
"Gente boa, operei!! Agora é esperar…uma semana calado. Todos ao redor respiram aliviados e curtem férias das piadas de tiozão a cada 5 minutos. Mas é só por uma semana!!!! Depois fono e vida de normal de volta. Agora é esperar…", escreveu ele na legenda da publicação. 
Nos comentários, diversos amigos desejaram melhoras. "Se cuide e já já estará 100%", escreveu a jornalista Fátima Bernardes. "Boa recuperação fera!!!", desejou o ator, Mario Faria. "Bora recuperar rápido pra cantar meia dúzia comigo no Samba da Sopa!", brincou o ex-jogador e comentaria Júnior.  
Escobar anunciou que passaria por um procedimento curúrgico no início deste mês. De acordo com o jornalista, ele se ausentaria do comando da atração esportiva da Globo para cuidar da saúde.
Ainda segundo o apresentador, ele teve que contar com o apoio da fonoaudióloga da emissora para dá conta de trabalhar na cobertura do Carnaval deste ano. 