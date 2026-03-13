Péricles mostra momentos de férias com a esposa na Itália e se declara: ’Que presente viver você’ - Reprodução Instagram

Péricles mostra momentos de férias com a esposa na Itália e se declara: ’Que presente viver você’Reprodução Instagram

Publicado 13/03/2026 21:03 | Atualizado 13/03/2026 21:12

Rio - Péricles, de 56 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para dividir com os seguidores alguns registros de sua viagem pela Itália. O cantor está em Roma ao lado da esposa, Lidiane Faria, e publicou fotos dos momentos vividos durante as férias do casal.