Péricles mostra momentos de férias com a esposa na Itália e se declara: ’Que presente viver você’Reprodução Instagram
Na legenda da publicação, o pagodeiro comentou sobre o encanto que sentiu ao conhecer a capital italiana e destacou a riqueza histórica da cidade.
“As férias seguem agora em Roma. É uma cidade que impressiona em cada detalhe, em cada rua e em toda a história que atravessa séculos”, escreveu.
O artista também falou sobre a alegria de viver essa experiência ao lado da companheira e de poder conhecer lugares marcantes durante a viagem.
“Estamos vivendo dias muito especiais, colecionando lembranças e agradecendo pela oportunidade de conhecer lugares tão incríveis. Roma, que presente viver você”, acrescentou.
Viajar para a Itália era um desejo antigo de Péricles. Em outra publicação, ele contou que realizar esse sonho ao lado da esposa tornou o momento ainda mais marcante.
“Realizar sonhos já é algo especial. Agora, realizar ao lado de quem a gente ama torna tudo ainda mais inesquecível. Conhecer o Coliseu com o meu amor foi simplesmente incrível. Sou grato a Deus por nos permitir viver momentos assim e continuar realizando nossos sonhos”, declarou.
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