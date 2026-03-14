Felipe Neto lamenta morte do cachorro de estimação: Adeus, meu filhinhoReprodução / Instagram
Em seguida, mencionou alguns momentos ao lado do bichinho que foram acompanhados pelos seguidores. "Muitos de vocês viram o Mike desde o nascimento. Acompanharam ele ao meu lado em inúmeras aventuras, desde o programa 'Encontro' até ele entrando na piscina e nadando comigo pela primeira vez".
O youtuber, ainda, ressaltou a dor da perda. "Tê-lo na minha vida era parte fundamental de mim. Não tê-lo, é dor. Uma dor que eu sei que vai cicatrizar, mas nunca mais irá embora totalmente. E eu sei que a Depp, hoje com 15 aninhos de idade, em breve também completará seu ciclo de luz em nossas vidas. Talvez eu esteja mais preparado, não sei".
"Só o que eu peço é que você abrace muito seu pet hoje, lembrando do Mike. Que sua última ação nesta Terra seja a de espalhar amor por outros bichinhos. Abracem com força e pensem nele, por favor, por ele e por mim", continuou ele.
Felipe explicou que se ausentou das redes nos últimos dias por causa da morte de Mike. "Enfim, foi por isso que eu não apareci essa semana, mesmo com o lançamento do 'Felipe Neto Joga'. Eu não tinha condições. Tudo que foi lançado já tinha sido gravado antes". Por fim, declarou: "Adeus, meu filhinho. Obrigado por ter sido o melhor amigo do mundo. Você ficará para sempre em mim".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.