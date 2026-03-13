Lázaro Ramos faz as malas e confirma que vai ao Oscar com o 'irmão' Wagner Moura - Reprodução / Instagram

Lázaro Ramos faz as malas e confirma que vai ao Oscar com o 'irmão' Wagner MouraReprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 19:35 | Atualizado 13/03/2026 19:38

Rio - Lázaro Ramos confirmou que estará em Los Angeles, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto a cerimônia do Oscar 2026. A premiação acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, e terá um significado especial para o artista: prestigiar o amigo de longa data Wagner Moura, indicado ao prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme "O Agente Secreto".



A confirmação veio nesta sexta-feira (13), em um vídeo publicado por Lázaro nas redes sociais. Nas imagens, o ator aparece arrumando a mala e separando o traje social que pretende usar na cerimônia. “Trago atualizações: esse ano, eu não vou apresentar o Oscar. Pois é, um ano em que meu irmão, Wagner, está concorrendo. E foi tão legal ano passado, vocês lembram quando eu apresentei o Oscar?”, disse o ator.



Em tom bem-humorado, ele mostrou parte dos preparativos para a viagem e anunciou o destino: “Próxima parada: Oscar 2026”.



No início da semana, Lázaro já havia revelado, ao DIA, que recebeu o convite do amigo para acompanhar a premiação, mas ainda tentava ajustar a agenda profissional. “Recebi o convite e estou muito feliz. Estou batalhando para conseguir ir. Acho que a novela vai me liberar. Ainda não posso confirmar, mas a torcida está tão grande que eu acho que vai rolar”, afirmou na ocasião.



A amizade entre Lázaro Ramos e Wagner Moura começou muito antes da fama nacional. Os dois nasceram na Bahia e se conheceram em Salvador, de onde partiram para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades no teatro. Juntos, participaram da montagem da peça "A Máquina", em 2000.



Anos depois, voltaram a dividir cena no cinema com o longa "Cidade Baixa" (2005), no qual interpretaram amigos de infância. A parceria artística se transformou em uma amizade que atravessa décadas agora celebrada em um dos momentos mais importantes da carreira de Wagner Moura em Hollywood.