Lázaro Ramos faz as malas e confirma que vai ao Oscar com o 'irmão' Wagner MouraReprodução / Instagram
A confirmação veio nesta sexta-feira (13), em um vídeo publicado por Lázaro nas redes sociais. Nas imagens, o ator aparece arrumando a mala e separando o traje social que pretende usar na cerimônia. “Trago atualizações: esse ano, eu não vou apresentar o Oscar. Pois é, um ano em que meu irmão, Wagner, está concorrendo. E foi tão legal ano passado, vocês lembram quando eu apresentei o Oscar?”, disse o ator.
Em tom bem-humorado, ele mostrou parte dos preparativos para a viagem e anunciou o destino: “Próxima parada: Oscar 2026”.
No início da semana, Lázaro já havia revelado, ao DIA, que recebeu o convite do amigo para acompanhar a premiação, mas ainda tentava ajustar a agenda profissional. “Recebi o convite e estou muito feliz. Estou batalhando para conseguir ir. Acho que a novela vai me liberar. Ainda não posso confirmar, mas a torcida está tão grande que eu acho que vai rolar”, afirmou na ocasião.
A amizade entre Lázaro Ramos e Wagner Moura começou muito antes da fama nacional. Os dois nasceram na Bahia e se conheceram em Salvador, de onde partiram para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades no teatro. Juntos, participaram da montagem da peça "A Máquina", em 2000.
Anos depois, voltaram a dividir cena no cinema com o longa "Cidade Baixa" (2005), no qual interpretaram amigos de infância. A parceria artística se transformou em uma amizade que atravessa décadas agora celebrada em um dos momentos mais importantes da carreira de Wagner Moura em Hollywood.
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