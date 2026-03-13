Fernanda LimaLucas Ramos / Brazil News
Em fotos publicadas no Instagram, Fernanda exibiu o novo tom castanho, que substitui o loiro usado nos últimos tempos. O profissional descreveu o resultado como um visual sofisticado e versátil. “Um castanho iluminado, elegante e atemporal”, escreveu Cris na legenda da publicação.
A novidade chamou atenção de seguidores e admiradores da apresentadora, que reagiram com entusiasmo. “Belíssima”, escreveu um internauta. “Meu Deus, que mulher!”, destacou outro. “Surreal de linda!”, comentou mais um seguidor. “Ficou ainda mais maravilhosa! Arrasou! Quero igual!”, brincou uma fã.
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