Anitta tem clipe antigo que 'odiou' vazado e vídeo expõe visual antes das plásticas - Reprodução / X

Anitta tem clipe antigo que 'odiou' vazado e vídeo expõe visual antes das plásticas Reprodução / X

Publicado 13/03/2026 18:57 | Atualizado 13/03/2026 19:00

Rio - Anitta voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (13) após a divulgação inesperada de um clipe antigo da música "Tá na Mira", um dos primeiros sucessos da artista, lançado em 2013. O vídeo apareceu em uma plataforma de música na noite de quinta-feira (12) e surpreendeu fãs que nunca tinham visto a produção.



Gravado há mais de uma década, o material mostra a cantora em cenas de romance com o ator Breno de Filippo. O que mais chamou a atenção do público foi o visual de Anitta na época, ainda no início da carreira e antes das transformações estéticas que a artista realizou ao longo dos anos. Apesar do sucesso da faixa, o vídeo acabou engavetado e nunca chegou a ser lançado oficialmente.



Após a repercussão, Anitta se manifestou na rede social X e afirmou que a publicação ocorreu sem seu consentimento. "Queridos, eu não lancei nenhum clipe hoje. Qualquer coisa que tenha saído na internet foi vazado sem minha autorização por pessoas que já não fazem parte da minha equipe há tempos e agora vocês podem entender um pedacinho do porquê", escreveu.



A artista já havia comentado publicamente sobre o material em uma entrevista concedida à influenciadora Maya Massafera, em 2019. Na ocasião, ela explicou que optou por não divulgar o vídeo. "Odiei um clipe chamado ‘Tá Na Mira’, que nem deixei sair, porque é horrível", declarou. No vídeo, Anitta aparece algemada em um cativeiro e seduz um homem para conseguir a chave da prisão e escapar.



Mesmo sem lançamento oficial, o material passou a circular rapidamente nas redes sociais e internautas comentaram o clipe. “Sem acreditar que estou vendo o clipe de ‘Tá na Mira’ depois de 12 anos”, escreveu um usuário. “Bem que ela falou que odeia esse clipe”, comentou outro. “Agora entendemos por que ela não lançou”, disse um terceiro.

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