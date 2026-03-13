Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram

Diogo Nogueira e Paolla OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 16:28

Diogo Nogueira abriu o coração ao falar sobre o fim do relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. Em entrevista à CNN, o cantor explicou que o casal vinha percebendo, há algum tempo, que a relação já não estava funcionando como antes, o que levou os dois a decidirem encerrar o namoro.

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Segundo o artista, a separação aconteceu após muitas conversas e foi tomada de forma tranquila, com maturidade e em comum acordo. A prioridade, segundo ele, foi preservar o bem-estar de ambos diante do momento que estavam vivendo.“A gente conversou por muitos meses. Chegou um momento em que percebemos que não estava dando mais. Não estava legal, nem para mim, nem para ela. Então decidimos nos separar e seguir com uma amizade bonita, sempre com muito respeito”, afirmou.Diogo contou ainda que a relação entre os dois continua positiva. Ele destacou que mantém carinho não apenas por Paolla, mas também por toda a família da atriz, com quem segue próximo.“A minha relação com ela é ótima. Ela é minha amiga. Eu amo a família dela, os irmãos dela, que também são meus amigos. A gente continua se falando”, disse.O cantor acrescentou que o sentimento que existia entre os dois não desapareceu, apenas tomou outra forma.“O amor não acaba. Ele é infinito. Só se transforma, se modifica”, concluiu.