Julio Rocha grava cena de assalto com a mãe e situação acaba em abordagem policial: 'Foi por pouco'Divulgação
Durante a cena, Gabriel Vanzetto e Júnior Dantas, que participavam da gravação usando armas de brinquedo, foram abordados por policiais. Os agentes revistaram os dois e também Julio, enquanto o ator tentava explicar que se tratava apenas de uma gravação.
“É filmagem. Ih, meu Deus”, disse o artista ao perceber a abordagem.
Os policiais orientaram o grupo a seguir os procedimentos de segurança durante a revista. “Joga no chão. Encosta, mão na cabeça. Vem andando de costas, os três”, disseram os agentes.
Apesar do susto, a situação foi esclarecida e todos foram liberados.
Julio Rocha compartilhou o momento nas redes sociais e comentou sobre o episódio. “Foi por pouco… tivemos muita sorte!”, escreveu.
A mãe do ator também reagiu à situação com bom humor. “Eu sempre disse que um dia você iria matar a sua mãe… achei que tinha chegado a minha hora”, brincou.
Nos comentários da publicação, seguidores também reagiram ao ocorrido. “Tem que andar com uma placa para identificar quando for gravar em local aberto”, sugeriu um internauta.
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