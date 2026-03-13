Julio Rocha grava cena de assalto com a mãe e situação acaba em abordagem policial: 'Foi por pouco' - Divulgação

Julio Rocha grava cena de assalto com a mãe e situação acaba em abordagem policial: 'Foi por pouco'Divulgação

Publicado 13/03/2026 21:41

Uma gravação do ator Julio Rocha acabou sendo interrompida pela polícia em Indaiatuba, no interior de São Paulo. O artista registrava um vídeo dentro de um carro ao lado da mãe, Ana Maria Porto, quando dois integrantes de sua equipe se aproximaram para simular um assalto — parte da encenação que estava sendo filmada.