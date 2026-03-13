Jojo Todynho e Thiago Gonçalves colocam fim no relacionamento

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves colocam fim no relacionamentoReprodução / Instagram
Na última semana, Thiago Gonçalves passou por um susto ao sofrer um infarto e precisar ser levado às pressas para o Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Jojo chegou a comentar publicamente sobre o estado de saúde do então namorado.
Segundo a cantora, o problema de saúde foi provocado por estresse, e ela negou rumores de que Thiago faria uso de anabolizantes.
“Thiago está muito bem, passou por um procedimento e seguirá em observação. Vou ficar com ele até o dia em que puder voltar para casa”, afirmou.
Jojo também comentou que o companheiro costuma guardar para si o que sente, o que teria contribuído para o quadro de estresse.
“O Thiago não é de falar muito sobre o que sente, ele vai guardando. No ano passado, perdeu a avó para o câncer, enfrentou muito estresse e trabalho. O homem quer dar conta de tudo, acha que é uma máquina de guerra. Ele se cuida muito, mas chega uma hora em que o cansaço pesa e o corpo acaba falhando. Graças a Deus, ele está bem. E não tem nada a ver com anabolizantes”, explicou.
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