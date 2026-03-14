Maria Rita estreia show em homenagem à mãe, Elis Regina

Rio - Maria Rita estreou o novo show, "Redescobrir Vol. 2", no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira (13). O espetáculo homenageou e resgatou músicas da mãe, Elis Regina (1945-1982). Durante a apresentação, a cantora se emocionou e foi ovacionada pela plateia.
Maria Rita estreia novo show, 'Redescobrir Vol. 2' em Porto Alegre
Num vídeo do show publicado no Instagram por uma página de fãs, Maria Rita detalhou como surgiu o novo projeto, incluindo a inspiração para o cenário e figurino. "Esse show começou a existir na minha cabeça há quase dois anos. Um dia estava sentada em casa, pensativa e analisando muitas coisas [...]. Essa imagem me veio à cabeça e num primeiro momento não entendi muito bem o que era essa imagem".
"E aí, eu entendi que era um colo. [...] E era um palco todo branco comigo de vermelho no centro, e uma imagem que parecia que pulsava. Como se fosse um coração humano, com suas imperfeições, magia e perfeição também. E ali começou essa minha busca, pela primeira vez na minha vida, uma busca consciente pela minha mãe", disse a cantora, recebendo aplausos da plateia.
Além da canção que nomeia o espetáculo, o setlist contou com mais sucessos, incluindo "Como Nossos Pais", "As Aparências Enganam", "Velha Roupa Colorida" e "Corcovado", assim como "Maria Maria", de Milton Nascimento. A apresentação teve direito a outro momento emocionante. Pela primeira vez, o primogênito da artista, Antonio Baldini, tocou na banda. O músico recebeu o carinho da mãe, ao ser apresentado no palco.
Ainda não foram anunciadas mais datas da turnê. A escolha do local da estreia não foi ao acaso, já que Porto Alegre é a cidade natal de Elis, ícone da MPB. "Vamos iniciar onde tudo começou", contou Maria Rita, em publicações anteriores da mesma rede social. A primeira parte do projeto, "Redescobrir", foi lançada em 2012.