Carol Castro se emociona ao ganhar primeira festa surpresa de fãs - Reprodução de vídeo / Instagram

Carol Castro se emociona ao ganhar primeira festa surpresa de fãsReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/03/2026 14:47

Rio - Carol Castro mostrou nas redes sociais, na tarde deste sábado (14), a primeira festa surpresa que ganhou das fãs. A atriz, que completou 42 anos na terça (10), publicou detalhes da celebração e agradeceu o carinho das admiradoras.

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"Ganhei a minha primeira festa surpresa das minhas fãs! E fiquei muito emocionada!!! Eu sou tão, mas tão grata por essas pessoas incríveis que me acompanham por 2, 10, 20 e tantos anos. Foi lindo demais! Muito obrigada, meninas. Por tudo!!! Ontem, hoje e sempre. Eu amo vocês", declarou a artista, na legenda da publicação.

A festinha, que parece ter acontecido num camarim, foi no tema "pantera". A celebração intimista teve direito a bolo, docinho, bexigas e muitas fotos, além do clássico "Parabéns Para Você". As fãs, ainda, se declararam para a atriz, que não conteve a emoção e foi às lágrimas. A artista retribuiu o carinho com abraços e beijos. Carol também ganhou presentes das admiradoras.