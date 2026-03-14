Carol Castro se emociona ao ganhar primeira festa surpresa de fãsReprodução de vídeo / Instagram
Carol Castro se emociona ao ganhar primeira festa surpresa de fãs
'Foi lindo demais', contou a atriz
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