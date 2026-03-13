Luiz Fernando Guimarães - Reprodução / Instagram

Luiz Fernando Guimarães Reprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 13:42

Rio - O ator Luiz Fernando Guimarães precisou se afastar temporariamente dos palcos após receber diagnóstico de laringite aguda. Por orientação médica, o artista suspendeu as apresentações para garantir a recuperação da voz.

Com isso, as sessões do espetáculo "Baixa Sociedade" programadas para os dias 13, 14 e 15 de março foram canceladas. As apresentações aconteceriam no Teatro Renaissance, na capital paulista.

Segundo a produção da peça, a interrupção da temporada foi necessária para preservar a saúde do ator e evitar qualquer risco durante as apresentações. "O ator Luiz Fernando Guimarães precisou se afastar temporariamente dos palcos após ser diagnosticado com laringite aguda. Por orientação médica, o artista foi aconselhado a não realizar apresentações enquanto se recupera do problema de saúde", informou a equipe do espetáculo em comunicado.

Ainda de acordo com a produção, a expectativa é que o artista retome a agenda normalmente na próxima semana, no dia 20. “A pausa foi necessária para garantir a plena recuperação do ator e preservar sua segurança durante as apresentações”, acrescenta a nota.

Além do ator, o elenco de "Baixa Sociedade" reúne nomes como Isabella Santoni, Bruno Gissoni e Bruna Trindade.