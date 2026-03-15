Lucas Guedez se pronuncia sobre acusações de abandono de cachorra - Reprodução de vídeo / Instagram

Lucas Guedez se pronuncia sobre acusações de abandono de cachorraReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/03/2026 09:45

Rio - Lucas Guedez se pronunciou no Instagram, neste sábado (14), sobre as acusações de que teria abandonado a cachorra de estimação, Chloe. O influenciador digital rebateu, alegando que doou a cadela para a dona da escola que ela frequentava, por não conseguir atender as necessidades da raça Border collie. Ele, ainda, disse que está processando a suposta ex-funcionária da creche que divulgou a "mentira" e relatou os ataques que recebeu nas redes.

fotogaleria

"Estão me acusando de abandono de animal e vou provar aqui que é uma grande mentira e essa pessoa já está sendo processada. [...] Então, estou vindo aqui me pronunciar mais pelas ameaças que estou recebendo", iniciou o apresentador do antigo programa do SBT, "Sabadou com Virginia".

Em seguida, Lucas disse que errou por não conhecer as necessidades da raça. "Eu tinha uma cachorra, Chloe, da raça Border collie. Eu não conhecia a raça, foi onde eu errei. Me senti muito culpado por isso depois porque não pesquisei antes. É uma raça que exige muita demanda. É uma das raças mais inteligentes do mundo [...] E eu morava com a Rafa Uccman num apartamento pequeno. A Chloe era pequenininha no começo. Depois de uns meses, antes de completar 1 ano, ela estava gigante".



"Ela [Chloe] morou comigo até uns 7 meses e já estava enorme. Quem acompanha aqui há muito tempo sabe que eu postava a Chloe todos os dias. E essa raça exige muita demanda, ela tem muita energia para gastar. Eu não sabia disso. A Rafa pegava ela para passear próximo ao apartamento. E a Chloe foi demonstrando uns sintomas de ansiedade mesmo. De roer pata, de cagar sangue", continuou ele.



O influenciador contou que devido os sintomas de ansiedade, decidiu colocá-la numa creche no fim de semana, além de dividir os cuidados com a mãe. "Achei uma escolinha aqui em São Paulo e decidi colocá-la aos finais de semana lá. Durante a semana ela ficava na minha mãe que dividia comigo. Até que ela foi morar com a minha mãe, porque a cachorra se apegou muito".



Ele afirmou que a mãe começou a enfrentar problemas de saúde e também se mudou para um apartamento. "Minha mãe ficou muito doente. E minha mãe não sente as pernas de baixo por conta da diabetes. Então, a perna da minha mãe começou a inchar. Ela morava com meu pai, nessa casa em que a Chloe também morava, e minha mãe se separou do meu pai. Nisso, minha mãe doente. E aí, minha mãe foi só piorando e a mudei para um apartamento. Porque a casa ficou muito grande".



"E aí, fomos para esse apartamento em que a Chloe demonstrou mais sinais de estresse. [...] Então, todas vez que voltava da escola, ela ficava mal. [...] Víamos que na escola ela era mais feliz, e no apartamento ela ficava triste", afirmou o criador de conteúdo.



"Minha mãe ficou internada três meses. Nessa mesma situação, a minha irmã, Vitória, engravidou. E aí, não saíamos o que fazer. A minha irmã também precisou ficar internada. Eu com meus trabalhos, viajando, não conseguia ter essa demanda com a Chloe. Então, entramos num consenso para o melhor do cachorro".



"A dona da escola sempre foi apaixonada pela Chloe. [...] Ela já me conhecia, era minha seguidora. Para mim era ótimo porque sabia que ela estava sendo bem cuidada. Quando a Chloe ficava na escola aos finais de semana, ela dormia com a dona da escola. E a dona da escola mandava áudios dizendo que se apegou muito. Que era o sonho dela ter a Chloe. No meio desse furação entre minha mãe e minha irmã, entramos num consenso".



O influenciador doar a cadelinha para alguém próximo e de confiança, ao avaliar o que seria melhor para ela. "Eu e minha família conversamos sobre o que seria melhor para a Chloe e decidimos doá-la para a dona da escola que já tinha muito apego. Até porque a Chloe até viajava com ela. Com nossa permissão, claro. Ela levava a Chloe para o sítio".



Lucas destacou que não abandonou Chloe e que a cachorra foi bem recebida pela nova tutora. "Na mesma hora que decidimos, liguei para a dona da creche. Expliquei toda a situação. [...] Ela topou. Ela ficou muito feliz. [...] Estou sendo acusado por muita gente, além da pessoa que trabalhava na creche que inventou toda essa história, de abandono de animal. A gente sempre manteve contato com ela para saber da Cloe. A gente doou e não largou. A gente perguntava todos os dias sobre ela, principalmente minha mãe. Eu de vez em quando".



O apresentador desabafou sobre os ataques. "Eu nem queria estar me justificando porque sei da minha verdade, sei o que eu fiz. Muito feio o que aconteceu na internet, tacando mil pedras, sem saber da minha versão. Ameaçando e desejando mal para o meu sobrinho que está doente. Durante todo esse tempo, ela sempre mandava vídeo de como a Chloe estava. Ela está a cachorra mais feliz do mundo", disse ele.

Durante o relato, Lucas mostrou áudio e mensagens alegando ser da dona creche. Nos registros, ela demonstrou carinho e apego ao adotar Chloe. Lucas também compartilhou o pronunciamento da dona da escola e atual tutora da cadelinha, confirmando o que ele havia dito: "Que a Justiça seja feita agora", escreveu o influenciador.

Pronunciamento da nova tutora

"O Espaço Bem-Estar Animal vem a público esclarecer informações que estão sendo divulgada de forma equivocada sobre o caso envolvendo Lucas Guedez e a cachorra Chloe. "Chloe frequenta o espaço há algum tempo, período em que criou vínculo muito forte de carinho e confiança comigo, Juliana Marte, a proprietária. Lucas e sua família sempre demonstraram cuidado e preocupação com o bem-estar dela".

"Em determinado momento, ao perceber as necessidades específicas da raça Border collie - que exige grande gasto de energia, socialização, brincadeiras e espaço - e considerando que passou a morar em um apartamento, ele entendeu que Chloe poderia ter uma qualidade de vida ainda melhor em um ambiente onde já estava adaptada, feliz e cercada de cuidados".



"Diante disso e também de fatores pessoais que são totalmente compreensivos, ele tomou a decisão consciente e responsável de doá-la para mim, justamente por saber do vínculo que já existia entre nós e por confiar no trabalho realizado no espaço, onde ela socializa e brinca com seus amiguinhos".



O texto alegou que as "falsas informações" foram divulgadas por uma ex-funcionária. "Portanto, não houve abandono. A decisão foi tomada de forma responsável, pensando exclusivamente no bem-estar da Chloe. Infelizmente, falsas informações foram divulgadas por uma ex-funcionária, o que acabou gerando interpretações equivocadas sobre a situação".



"Reforçamos que Chloe está muito bem, saudável e recebendo todos os cuidados, carinho e atenção necessário. Em casa, ela também convive com mais seis irmãs, em um ambiente familiar cheio de cuidado e afeto. Lucas e sua família sempre se demonstraram interessados em todos os passos da Chloe e seguem felizes em saber de todo o amor, carinho e tratamento que a mesma recebe. Nosso compromisso sempre será com a verdade, com o respeito às pessoas e, principalmente, com o bem-estar dos animais".