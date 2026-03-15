Lucas Guedez se pronuncia sobre acusações de abandono de cachorraReprodução de vídeo / Instagram
"Ela [Chloe] morou comigo até uns 7 meses e já estava enorme. Quem acompanha aqui há muito tempo sabe que eu postava a Chloe todos os dias. E essa raça exige muita demanda, ela tem muita energia para gastar. Eu não sabia disso. A Rafa pegava ela para passear próximo ao apartamento. E a Chloe foi demonstrando uns sintomas de ansiedade mesmo. De roer pata, de cagar sangue", continuou ele.
O influenciador contou que devido os sintomas de ansiedade, decidiu colocá-la numa creche no fim de semana, além de dividir os cuidados com a mãe. "Achei uma escolinha aqui em São Paulo e decidi colocá-la aos finais de semana lá. Durante a semana ela ficava na minha mãe que dividia comigo. Até que ela foi morar com a minha mãe, porque a cachorra se apegou muito".
Ele afirmou que a mãe começou a enfrentar problemas de saúde e também se mudou para um apartamento. "Minha mãe ficou muito doente. E minha mãe não sente as pernas de baixo por conta da diabetes. Então, a perna da minha mãe começou a inchar. Ela morava com meu pai, nessa casa em que a Chloe também morava, e minha mãe se separou do meu pai. Nisso, minha mãe doente. E aí, minha mãe foi só piorando e a mudei para um apartamento. Porque a casa ficou muito grande".
"E aí, fomos para esse apartamento em que a Chloe demonstrou mais sinais de estresse. [...] Então, todas vez que voltava da escola, ela ficava mal. [...] Víamos que na escola ela era mais feliz, e no apartamento ela ficava triste", afirmou o criador de conteúdo.
"Minha mãe ficou internada três meses. Nessa mesma situação, a minha irmã, Vitória, engravidou. E aí, não saíamos o que fazer. A minha irmã também precisou ficar internada. Eu com meus trabalhos, viajando, não conseguia ter essa demanda com a Chloe. Então, entramos num consenso para o melhor do cachorro".
"A dona da escola sempre foi apaixonada pela Chloe. [...] Ela já me conhecia, era minha seguidora. Para mim era ótimo porque sabia que ela estava sendo bem cuidada. Quando a Chloe ficava na escola aos finais de semana, ela dormia com a dona da escola. E a dona da escola mandava áudios dizendo que se apegou muito. Que era o sonho dela ter a Chloe. No meio desse furação entre minha mãe e minha irmã, entramos num consenso".
O influenciador doar a cadelinha para alguém próximo e de confiança, ao avaliar o que seria melhor para ela. "Eu e minha família conversamos sobre o que seria melhor para a Chloe e decidimos doá-la para a dona da escola que já tinha muito apego. Até porque a Chloe até viajava com ela. Com nossa permissão, claro. Ela levava a Chloe para o sítio".
Lucas destacou que não abandonou Chloe e que a cachorra foi bem recebida pela nova tutora. "Na mesma hora que decidimos, liguei para a dona da creche. Expliquei toda a situação. [...] Ela topou. Ela ficou muito feliz. [...] Estou sendo acusado por muita gente, além da pessoa que trabalhava na creche que inventou toda essa história, de abandono de animal. A gente sempre manteve contato com ela para saber da Cloe. A gente doou e não largou. A gente perguntava todos os dias sobre ela, principalmente minha mãe. Eu de vez em quando".
O apresentador desabafou sobre os ataques. "Eu nem queria estar me justificando porque sei da minha verdade, sei o que eu fiz. Muito feio o que aconteceu na internet, tacando mil pedras, sem saber da minha versão. Ameaçando e desejando mal para o meu sobrinho que está doente. Durante todo esse tempo, ela sempre mandava vídeo de como a Chloe estava. Ela está a cachorra mais feliz do mundo", disse ele.
"Diante disso e também de fatores pessoais que são totalmente compreensivos, ele tomou a decisão consciente e responsável de doá-la para mim, justamente por saber do vínculo que já existia entre nós e por confiar no trabalho realizado no espaço, onde ela socializa e brinca com seus amiguinhos".
O texto alegou que as "falsas informações" foram divulgadas por uma ex-funcionária. "Portanto, não houve abandono. A decisão foi tomada de forma responsável, pensando exclusivamente no bem-estar da Chloe. Infelizmente, falsas informações foram divulgadas por uma ex-funcionária, o que acabou gerando interpretações equivocadas sobre a situação".
"Reforçamos que Chloe está muito bem, saudável e recebendo todos os cuidados, carinho e atenção necessário. Em casa, ela também convive com mais seis irmãs, em um ambiente familiar cheio de cuidado e afeto. Lucas e sua família sempre se demonstraram interessados em todos os passos da Chloe e seguem felizes em saber de todo o amor, carinho e tratamento que a mesma recebe. Nosso compromisso sempre será com a verdade, com o respeito às pessoas e, principalmente, com o bem-estar dos animais".
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