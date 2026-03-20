Doechii curte festa com fãs em São PauloPatrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Atração do Lollapalooza, Doechii curte festa com fãs em São Paulo
Rapper apostou em look ousado para o evento
Atração do Lollapalooza, Doechii curte festa com fãs em São Paulo
Rapper apostou em look ousado para o evento
Luan Pereira surpreende a mãe com caminhonete avaliada em mais de R$ 300 mil
Cantor compartilhou o vídeo do momento especial no Instagram
Sabrina Carpenter aproveita restaurante em São Paulo
Cantora norte-americana é a atração principal do Lollapalooza 2026, desta sexta-feira (20)
Famosos marcam presença na edição carioca do Jantar Preto no Copacabana Palace
Bella Campos, Juan Paiva e Aline Borges participaram do evento, que celebrou a estreia da novela 'A Nobreza do Amor'
Maiara publica indireta sobre relacionamentos: 'Mulheres fortes não perdem tempo com homens fracos'
Cantora compartilhou mensagens sobre força feminina e também fez reflexão sobre inveja nas redes sociais
Filha de Xanddy e Carla Perez fala sobre aceitação da família à sua sexualidade
Camilly Victoria abriu uma caixinha de perguntas, disse que está em um relacionamento e afirmou que a família respeita suas escolhas