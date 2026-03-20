Doechii curte festa com fãs em São PauloPatrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News

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Rio - A rapper Doechii, de 27 anos, se divertiu pra valer com alguns fãs em uma festa promovida por ela no quase centenário Edifício Martinelli, no Centro de São Paulo, na noite desta quinta-feira (19). Para a ocasião, a artista apostou em um vestido preto curtinho e decotado nas costas, que valorizava as curvas dela, e salto alto. No local, ela dançou muito e fez questão de posar para fotos com seus admiradores. 
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Doechii curte festa com fãs em São Paulo - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii curte festa com fãs em São Paulo - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii aposta em look ousado para festa - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii aposta em look ousado para festa - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii aposta em look ousado para festa - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii curte festa com fãs em São Paulo - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii curte festa com fãs em São Paulo - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii curte festa com fãs em São Paulo - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii curte festa com fãs em São Paulo - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News
Doechii é uma das atrações do Lollapalooza 2026, nesta sexta-feira (20), assim como Negra Li, Blood Orange e Sabrina Carpenter. O festival acontece até domingo no Autódromo de Interlagos e reunirá outros grandes nomes como Lewis Capaldi, Chappell Roan, Tyler, The Creator, Djo e Turnstile. 