Doechii curte festa com fãs em São Paulo - Patrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News

Doechii curte festa com fãs em São PauloPatrícia Devoraes e Eduardo Martins / Brazil News

Publicado 20/03/2026 08:31

Rio - A rapper Doechii, de 27 anos, se divertiu pra valer com alguns fãs em uma festa promovida por ela no quase centenário Edifício Martinelli, no Centro de São Paulo, na noite desta quinta-feira (19). Para a ocasião, a artista apostou em um vestido preto curtinho e decotado nas costas, que valorizava as curvas dela, e salto alto. No local, ela dançou muito e fez questão de posar para fotos com seus admiradores.

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Doechii é uma das atrações do Lollapalooza 2026, nesta sexta-feira (20), assim como Negra Li, Blood Orange e Sabrina Carpenter. O festival acontece até domingo no Autódromo de Interlagos e reunirá outros grandes nomes como Lewis Capaldi, Chappell Roan, Tyler, The Creator, Djo e Turnstile.



