A cantora Maiara - Reprodução Instagram

A cantora MaiaraReprodução Instagram

Publicado 19/03/2026 21:44

Maiara, de 38 anos, usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira (19) para dividir reflexões que chamaram atenção dos seguidores. Solteira, a cantora sertaneja, que faz dupla com a irmã Maraisa, repostou mensagens com críticas a comportamentos masculinos e também sobre pessoas invejosas.

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Em uma das publicações, a artista falou sobre a diferença entre força física e maturidade emocional. “Mulheres fortes não perdem seu tempo com homens fracos, daqueles que pegam 200 kg na academia, mas não conseguem resolver sozinhos nenhum problema que aparece na sua vida”, dizia o trecho compartilhado.Mais cedo, ela já havia publicado outra mensagem com um tom reflexivo sobre inveja e falta de apoio. O texto mencionava pessoas que não lidam bem com a felicidade, inteligência e conquistas alheias, mas que ainda assim continuam acompanhando a vida dos outros.A vida amorosa da cantora costuma chamar atenção. Entre 2019 e 2023, Maiara viveu um relacionamento marcado por idas e vindas com o cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. Depois disso, ela também se envolveu com o sertanejo Matheus Gabriel e com o empresário Mohamed Nassar.Recentemente, o nome da artista ainda foi ligado a possíveis affairs com o influenciador Jhonathan Coelho, o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo, e o humorista João Quirino.