Mulher de José de Abreu rebate ataques e diz que críticas não a atingem - Reprodução Instagram

Mulher de José de Abreu rebate ataques e diz que críticas não a atingemReprodução Instagram

Publicado 19/03/2026 17:52

Carolynne Junger, de 27 anos, se manifestou após receber ataques nas redes sociais por conta de seu relacionamento com o ator José de Abreu, de 79. A maquiadora virou alvo de críticas depois de comparecer, ao lado do marido, à festa de 35 anos da Conspiração Filmes, realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Entre os comentários, internautas fizeram críticas à aparência de Carolynne e também questionaram o relacionamento, destacando a diferença de idade de 51 anos. Alguns chegaram a sugerir que ela teria sido paga para acompanhar o ator.

Diante da repercussão, Carolynne reagiu publicamente e afirmou que não se abala com as críticas. “Eu e meu marido nos divertimos demais! Ah, e nenhum comentário negativo me abala”, escreveu ela ao comentar uma publicação do influenciador Rolin Maia, que registrou a chegada do casal ao evento.

Após o posicionamento, seguidores saíram em defesa da maquiadora e deixaram mensagens de apoio, elogiando sua postura e criticando os ataques. O casal está junto desde 2019. No mesmo ano, Carolynne foi pedida em casamento pelo ator e, desde então, os dois vivem juntos no Rio de Janeiro.

Além de atuar na área da beleza, ela também cursa psicologia.