Juca de Oliveira

Rio - Aos 91 anos, o ator Juca de Oliveira pode passar por uma cirurgia cardíaca, conforme informou a equipe do artista na tarde desta quinta-feira (19). Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, o ator segue com quadro considerado delicado.
“A atualização mais recente indica que a equipe médica está avaliando a possibilidade de uma cirurgia cardíaca, com o objetivo de melhorar seu quadro clínico geral. Ele permanece internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês”, diz a nota oficial.
O ator deu entrada no hospital na última sexta-feira (13), após apresentar um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas. Desde então, permanece sob cuidados intensivos.
Com mais de quatro décadas dedicadas à dramaturgia, Juca de Oliveira construiu uma trajetória marcada por personagens emblemáticos. Entre eles, o médico geneticista Dr. Albieri, da novela "O Clone" (2001).