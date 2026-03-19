Dona OneteReprodução / Instagram
Segundo comunicado oficial da equipe, Dona Onete “segue bem e em recuperação”, mas o procedimento é considerado essencial para garantir sua plena recuperação. Ainda de acordo com a nota, a cirurgia não tem relação com o quadro de saúde inicial que motivou a internação.
Hospitalizada desde 27 de fevereiro para tratar uma infecção urinária, a cantora precisou realizar exames mais detalhados durante o período e acabou sendo encaminhada para a cirurgia, que demanda atenção especial, inclusive com suporte de transfusão sanguínea.
Quem é Dona Onete?
Para além do momento de saúde, Dona Onete ocupa um lugar simbólico na cultura popular brasileira, especialmente na região Norte. Nascida no interior do Pará, ela ganhou reconhecimento nacional já na terceira idade, quando iniciou a carreira musical profissional após anos como professora.
Seu trabalho ajudou a projetar o chamado “carimbó chamegado”, uma vertente mais sensual e cadenciada do tradicional Carimbó, ritmo típico do Pará. Com letras que falam de amor, vivências amazônicas e empoderamento feminino, Dona Onete se tornou uma figura celebrada em festivais no Brasil.
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