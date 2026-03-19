Dona Onete - Reprodução / Instagram

Dona OneteReprodução / Instagram

Publicado 19/03/2026 17:10 | Atualizado 19/03/2026 17:12

Rio - A cantora Dona Onete, um dos nomes mais emblemáticos da música do Pará, segue internada em Belém e mobilizando fãs após a atualização de seu estado de saúde. Aos 86 anos, a artista teve a cirurgia para corrigir um pseudoaneurisma na perna adiada e agora deve passar pelo procedimento nesta sexta-feira (20).



Segundo comunicado oficial da equipe, Dona Onete “segue bem e em recuperação”, mas o procedimento é considerado essencial para garantir sua plena recuperação. Ainda de acordo com a nota, a cirurgia não tem relação com o quadro de saúde inicial que motivou a internação.



Hospitalizada desde 27 de fevereiro para tratar uma infecção urinária, a cantora precisou realizar exames mais detalhados durante o período e acabou sendo encaminhada para a cirurgia, que demanda atenção especial, inclusive com suporte de transfusão sanguínea.

As contribuições podem ser feitas no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém, em nome de Ionete da Silveira Gama. Qualquer tipo sanguíneo é aceito.



Quem é Dona Onete?



Para além do momento de saúde, Dona Onete ocupa um lugar simbólico na cultura popular brasileira, especialmente na região Norte. Nascida no interior do Pará, ela ganhou reconhecimento nacional já na terceira idade, quando iniciou a carreira musical profissional após anos como professora.



Seu trabalho ajudou a projetar o chamado “carimbó chamegado”, uma vertente mais sensual e cadenciada do tradicional Carimbó, ritmo típico do Pará. Com letras que falam de amor, vivências amazônicas e empoderamento feminino, Dona Onete se tornou uma figura celebrada em festivais no Brasil.



