Alanis Guillen termina namoro com Giovanna ReisReprodução / Instagram
Ex-namorada da atriz Alanis Guillen, Giovanna decidiu se posicionar publicamente um dia após o término do relacionamento, que durou quase 5 anos. Em comunicado, ela afirmou que repudia qualquer tipo de discurso de ódio e relatou o impacto ao rever o próprio passado.
"Ao me deparar com os conteúdos publicados ali, senti um misto de choque e imensa decepção comigo mesma. Palavras das quais tenho profundo arrependimento”, declarou. “Independentemente de idade ou contexto, eu errei. E a todas as pessoas que foram feridas, direta ou indiretamente, eu peço desculpas de forma sincera”.
Na sequência, Giovanna disse que as falas não refletem quem ela é hoje. Segundo ela, os comentários foram feitos em um período de imaturidade e conflitos pessoais. “Elas vieram de uma versão minha muito mais nova, ainda menor de idade, atravessada por questões psicológicas difíceis e por uma revolta interna que eu não sabia como lidar”, afirmou.
A produtora também mencionou o processo de autoconhecimento ao longo dos anos. Após terapia, passou a compreender a origem das atitudes. “Atualmente, me reconheço como uma mulher lésbica e levanto essa bandeira diariamente, mas não tinha essa clareza e ferramentas necessárias naquela época”, explicou.
Giovanna reforçou que não aceita ser definida por atitudes do passado. “Eu não posso aceitar que tentem me reduzir a uma versão minha de mais de uma década, nem que isso defina quem eu sou hoje”, disse. “Acredito, de fato, na capacidade de mudança, transformação e crescimento do ser humano, inclusive na minha”.
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