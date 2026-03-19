Ana Castela e a mãe comemoram nova habilitação: 'Passamos' - Reporodução Instagram

Ana Castela e a mãe comemoram nova habilitação: 'Passamos'Reporodução Instagram

Publicado 19/03/2026 18:57

Ana Castela surpreendeu os seguidores ao dividir uma conquista ao lado da mãe, Michele Castela, nesta quinta-feira (19). As duas foram aprovadas na categoria D da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que permite dirigir veículos com mais de oito lugares, como ônibus, vans e micro-ônibus.

Antes disso, elas já tinham autorização para conduzir motos, triciclos, carros e caminhonetes. O processo foi realizado em Londrina, no Paraná, cidade onde moram.

A aprovação também foi celebrada pela autoescola responsável pela formação. Nas redes sociais, mãe e filha posaram ao lado da examinadora em um micro-ônibus e comemoraram o resultado com entusiasmo. “Passamos”, escreveram.